WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

FTSE 100 im Fokus 30.12.2025 12:27:01

Gute Stimmung in London: Pluszeichen im FTSE 100

Gute Stimmung in London: Pluszeichen im FTSE 100

Am Dienstagmittag zeigen sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,37 Prozent stärker bei 9 903,20 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,856 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 866,53 Punkte an der Kurstafel, nach 9 866,53 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 859,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9 908,34 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 9 720,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 350,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 121,01 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,89 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 5,32 Prozent auf 33,64 GBP), Antofagasta (+ 2,24 Prozent auf 32,83 GBP), Glencore (+ 1,90 Prozent auf 4,04 GBP), Airtel Africa (+ 1,74 Prozent auf 3,50 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,30 Prozent auf 1,69 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil DCC (-1,92 Prozent auf 46,00 GBP), Ocado Group (-1,26 Prozent auf 2,37 GBP), Experian (-1,05 Prozent auf 33,95 GBP), ConvaTec (-0,91 Prozent auf 2,41 GBP) und RELX (-0,79 Prozent auf 30,25 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 499 877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 243,187 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,93 erwartet. Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

3i plc 36,20 -2,16% 3i plc
Airtel Africa 3,76 -1,05% Airtel Africa
Antofagasta plc 36,98 -0,38% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 156,45 -0,48% AstraZeneca PLC
B&M European Value Retail SA. Reg. shs 2,00 9,29% B&M European Value Retail SA. Reg. shs
ConvaTec PLC 2,72 9,68% ConvaTec PLC
DCC plc 53,00 -0,93% DCC plc
Diploma PLC 59,50 -0,83% Diploma PLC
Experian PLC 39,20 29,80% Experian PLC
Fresnillo PLC 39,32 7,20% Fresnillo PLC
Glencore plc 4,63 0,98% Glencore plc
Legal & General plc 2,89 -3,02% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,12 -0,44% Lloyds Banking Group
Ocado Group PLC 2,67 -0,56% Ocado Group PLC
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,02 -0,23% RELX PLC (ex Reed Elsevier)

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 921,42 0,56%

