Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LSE-Handel im Fokus 28.10.2026 15:58:38

Gute Stimmung in London: So steht der FTSE 100 nachmittags

Gute Stimmung in London: So steht der FTSE 100 nachmittags

FTSE 100-Handel aktuell.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,08 Prozent auf 10 694,72 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,265 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10 687,02 Punkten, nach 10 686,54 Punkten am Vortag.

Bei 10 643,25 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 722,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,035 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 10 684,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 871,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 696,74 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,47 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit SSE (+ 3,90 Prozent auf 25,87 GBP), Whitbread (+ 3,40 Prozent auf 26,80 GBP), Standard Chartered (+ 2,82 Prozent auf 20,76 GBP), Centrica (+ 2,02 Prozent auf 1,53 GBP) und Babcock International (+ 1,83 Prozent auf 10,11 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Barratt Developments (-4,14 Prozent auf 3,24 GBP), GSK (-3,74 Prozent auf 18,52 GBP), J Sainsbury (-1,87 Prozent auf 3,41 GBP), Airtel Africa (-1,81 Prozent auf 2,72 GBP) und Informa (-1,78 Prozent auf 8,38 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 111 763 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 266,852 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Standard Chartered plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,31 2,66% Airtel Africa
Babcock International 12,32 2,16% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 151,00 3,42% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,84 0,00% Barratt Developments PLC
Centrica plc 1,88 2,17% Centrica plc
GSK PLC Registered Shs 21,68 -0,91% GSK PLC Registered Shs
Informa PLC 10,00 1,01% Informa PLC
J. Sainsbury plc 4,07 0,69% J. Sainsbury plc
Lloyds Banking Group 1,17 -6,13% Lloyds Banking Group
Shell (ex Royal Dutch Shell) 48,29 2,08% Shell (ex Royal Dutch Shell)
SSE Plc 32,00 2,89% SSE Plc
Standard Chartered plc 25,41 1,93% Standard Chartered plc
Whitbread PLC 32,78 0,80% Whitbread PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 722,07 0,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen