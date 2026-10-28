Gute Stimmung in London: So steht der FTSE 100 nachmittags

Um 15:41 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,08 Prozent auf 10 694,72 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,265 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10 687,02 Punkten, nach 10 686,54 Punkten am Vortag.

Bei 10 643,25 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 722,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,035 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 10 684,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 871,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 696,74 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,47 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit SSE (+ 3,90 Prozent auf 25,87 GBP), Whitbread (+ 3,40 Prozent auf 26,80 GBP), Standard Chartered (+ 2,82 Prozent auf 20,76 GBP), Centrica (+ 2,02 Prozent auf 1,53 GBP) und Babcock International (+ 1,83 Prozent auf 10,11 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Barratt Developments (-4,14 Prozent auf 3,24 GBP), GSK (-3,74 Prozent auf 18,52 GBP), J Sainsbury (-1,87 Prozent auf 3,41 GBP), Airtel Africa (-1,81 Prozent auf 2,72 GBP) und Informa (-1,78 Prozent auf 8,38 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 111 763 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 266,852 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at