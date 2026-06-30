Gute Stimmung in London: Zum Handelsstart Gewinne im FTSE 100

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Am Dienstag springt der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0,27 Prozent auf 10 512,99 Punkte an. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,124 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 484,31 Punkte an der Kurstafel, nach 10 484,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 515,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 483,86 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 10 409,28 Punkten. Der FTSE 100 wurde am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, mit 10 127,96 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Stand von 8 760,96 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,65 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Anglo American (+ 2,18 Prozent auf 37,06 GBP), Antofagasta (+ 1,95 Prozent auf 38,20 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,62 Prozent auf 68,95 GBP), Glencore (+ 1,61 Prozent auf 5,19 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,57 Prozent auf 14,46 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Persimmon (-1,71 Prozent auf 10,63 GBP), Barratt Developments (-1,62 Prozent auf 2,79 GBP), Entain (-1,51 Prozent auf 5,82 GBP), Compass Group (-1,33 Prozent auf 31,85 USD) und JD Sports Fashion (-1,23 Prozent auf 0,84 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 2 612 994 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 283,985 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at