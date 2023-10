Gute Stimmung in Moskau: Am Freitagnachmittag Gewinne im RTS

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in Moskau zuversichtlich.

Der RTS steigt im MICEX-Handel um 15:00 Uhr um 1,38 Prozent auf 1 071,09 Punkte. Die RTS-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 7,654 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,474 Prozent stärker bei 1 061,55 Punkten in den Handel, nach 1 056,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 074,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 060,42 Punkten verzeichnete.

RTS auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den RTS bereits um 3,24 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 20.09.2023, bewegte sich der RTS bei 1 002,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wies der RTS 1 016,53 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, wurde der RTS auf 1 041,56 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 11,22 Prozent aufwärts. Bei 1 091,91 Punkten erreichte der RTS bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 900,08 Zähler.

RTS-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen aktuell Norilsk Nickel JSC (+ 2,84 Prozent auf 17 264,00 RUB), JSFC Sistema (+ 1,95 Prozent auf 17,76 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (+ 0,79 Prozent auf 0,87 RUB), Federal Grid (+ 0,21 Prozent auf 0,12 RUB) und Sberbank Pref (+ 0,16 Prozent auf 268,66 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich hingegen SOLLERS (-3,13 Prozent auf 1 006,50 RUB), Polymetal (-1,85 Prozent auf 561,20 RUB), Surgutneftegas (-1,76 Prozent auf 32,32 RUB), Surgutneftegas Pref (-1,76 Prozent auf 54,42 RUB) und Phosagro (-1,74 Prozent auf 6 779,00 RUB).

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im RTS kann derzeit die VTB Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via MICEX 60 876 640 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie dominiert den RTS hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,479 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der RTS-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent bei der Gazprom PJSC-Aktie an.

Redaktion finanzen.at