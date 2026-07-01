Gute Stimmung in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,56 Prozent höher bei 52 611,26 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 23,318 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,289 Prozent tiefer bei 52 168,18 Punkten, nach 52 319,20 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52 629,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52 026,64 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,18 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 01.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51 078,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 46 565,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wies der Dow Jones 44 494,94 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,74 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 52 655,66 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 5,24 Prozent auf 164,87 USD), Nike (+ 4,80 Prozent auf 43,02 USD), IBM (+ 3,65 Prozent auf 291,48 USD), Microsoft (+ 3,12 Prozent auf 384,67 USD) und American Express (+ 2,84 Prozent auf 347,84 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walmart (-4,89 Prozent auf 107,73 USD), Caterpillar (-4,18 Prozent auf 1 020,35 USD), Merck (-1,54 Prozent auf 126,52 USD), NVIDIA (-1,50 Prozent auf 197,08 USD) und Cisco (-0,95 Prozent auf 116,35 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 469 485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,138 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,07 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at