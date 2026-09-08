Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen

Beim NASDAQ 100 stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Am Dienstag klettert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,08 Prozent auf 29 566,75 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,342 Prozent höher bei 29 645,18 Punkten, nach 29 544,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 400,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 29 655,73 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 722,30 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Stand von 29 414,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23 762,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 17,30 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CoreWeave (+ 14,91 Prozent auf 102,68 USD), Lumentum (+ 12,01 Prozent auf 987,13 USD), Intel (+ 10,10 Prozent auf 105,48 USD), Nebius (+ 10,04 Prozent auf 249,12 USD) und Seagate Technology (+ 7,78 Prozent auf 915,35 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Amgen (-9,06 Prozent auf 397,63 USD), Shopify A (-6,75 Prozent auf 135,29 USD), Booking (-6,24 Prozent auf 181,23 USD), Thomson Reuters (-6,06 Prozent auf 99,28 USD) und Intuit (-5,47 Prozent auf 314,51 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 328 131 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,776 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at