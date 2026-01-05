Comcast Aktie
Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen
Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,77 Prozent stärker bei 25 401,32 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,05 Prozent auf 25 471,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25 206,17 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 354,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 520,51 Zählern.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 692,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24 785,52 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der NASDAQ 100 bei 21 326,16 Punkten.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell MercadoLibre (+ 8,86 Prozent auf 2 148,62 USD), KLA-Tencor (+ 6,12 Prozent auf 1 352,45 USD), Applied Materials (+ 5,75 Prozent auf 284,32 USD), ASML (+ 5,53 Prozent auf 1 228,19 USD) und Lam Research (+ 5,24 Prozent auf 194,76 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Comcast (-4,77 Prozent auf 28,13 USD), Diamondback Energy (-3,51 Prozent auf 146,99 USD), Constellation Energy (-3,09 Prozent auf 354,94 USD), Cadence Design Systems (-2,96 Prozent auf 301,22 USD) und Gilead Sciences (-2,71 Prozent auf 118,30 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne
Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43 160 546 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,926 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick
Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,60 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
