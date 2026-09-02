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NASDAQ Composite-Kursverlauf 02.09.2026 18:01:10

Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Mittwochmittag steigen

Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Mittwochmittag steigen

Der NASDAQ Composite zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,49 Prozent stärker bei 26 227,23 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,022 Prozent leichter bei 26 094,00 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26 099,77 Punkten am Vortag.

Bei 26 245,04 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 062,68 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,498 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25 373,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der NASDAQ Composite 27 093,90 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 279,63 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,88 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Geron (+ 8,45 Prozent auf 1,61 USD), Daktronics (+ 8,26 Prozent auf 20,96 USD), Cogent Communications (+ 6,16 Prozent auf 9,57 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 5,95 Prozent auf 11,40 USD) und Resources Connection (+ 5,56 Prozent auf 4,37 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Elron Electronic Industries (-20,00 Prozent auf 1,00 USD), SMC (-6,60 Prozent auf 416,73 USD), AmeriServ Financial (-6,25 Prozent auf 4,65 USD), Donegal Group B (-5,17 Prozent auf 23,46 USD) und United Therapeutics (-5,11 Prozent auf 486,50 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 157 812 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,598 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18,52 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

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Consumer Portfolio Services Inc. 8,00 0,00% Consumer Portfolio Services Inc.
Daktronics Inc. 16,40 0,00% Daktronics Inc.
DENTSPLY SIRONA Inc 9,67 -0,33% DENTSPLY SIRONA Inc
Donegal Group Inc. (B) 23,79 -3,84% Donegal Group Inc. (B)
Elron Electronic Industries Ltd. 1,00 -20,00% Elron Electronic Industries Ltd.
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NVIDIA Corp. 193,26 -0,18% NVIDIA Corp.
Resources Connection Inc. 3,78 0,00% Resources Connection Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,21 -0,93% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 363,20 0,67% SMC Corp.
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