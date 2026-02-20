Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen

So bewegt sich der NASDAQ Composite am fünften Tag der Woche.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,04 Prozent höher bei 22 919,37 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,619 Prozent leichter bei 22 542,28 Punkten, nach 22 682,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 22 948,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 539,05 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2,34 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 20.01.2026, den Stand von 22 954,32 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2025, den Wert von 22 078,05 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 19 962,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 1,36 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 22 256,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 20,20 Prozent auf 28,62 USD), TTM Technologies (+ 7,72 Prozent auf 108,14 USD), Microvision (+ 6,67 Prozent auf 0,86 USD), CIENA (+ 5,35 Prozent auf 335,43 USD) und Taylor Devices (+ 4,76 Prozent auf 88,31 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Cogent Communications (-31,09 Prozent auf 18,13 USD), Akamai (-10,17 Prozent auf 98,45 USD), Universal Display (-9,14 Prozent auf 106,41 USD), Geron (-6,51 Prozent auf 1,80 USD) und Nissan Motor (-6,22 Prozent auf 2,87 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 109 493 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,885 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent bei der Gladstone Commercial-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at