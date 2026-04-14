Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels steigen

Der NASDAQ Composite setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,91 Prozent stärker bei 23 394,96 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,637 Prozent auf 23 331,50 Punkte an der Kurstafel, nach 23 183,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 23 331,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 443,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 105,36 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 14.01.2026, den Stand von 23 471,75 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 16 831,48 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,686 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Innodata (+ 8,05 Prozent auf 42,14 USD), Oracle (+ 7,89 Prozent auf 167,90 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,15 Prozent auf 141,83 USD), JetBlue Airways (+ 5,74 Prozent auf 5,07 USD) und Ligand Pharmaceuticals (+ 5,61 Prozent auf 225,41 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen AmeriServ Financial (-7,16 Prozent auf 3,50 USD), Donegal Group B (-6,93 Prozent auf 17,20 USD), Modine Manufacturing (-3,29 Prozent auf 248,53 USD), Dorel Industries (-3,25 Prozent auf 1,19 USD) und Patterson-UTI Energy (-2,94 Prozent auf 10,25 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6 158 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,897 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,81 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at