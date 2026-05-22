Gute Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,80 Prozent stärker bei 50 689,90 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,592 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,600 Prozent auf 49 983,80 Punkte an der Kurstafel, nach 50 285,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 50 434,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 50 723,44 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 2,44 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49 490,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 625,97 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2025, den Wert von 41 859,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,77 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 723,44 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 5,00 Prozent auf 121,67 USD), Caterpillar (+ 2,58 Prozent auf 888,29 USD), UnitedHealth (+ 1,89 Prozent auf 389,72 USD), Apple (+ 1,86 Prozent auf 310,67 USD) und Honeywell (+ 1,85 Prozent auf 227,94 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-1,02 Prozent auf 217,27 USD), McDonalds (-0,94 Prozent auf 281,50 USD), Walmart (-0,74 Prozent auf 120,45 USD), Boeing (-0,39 Prozent auf 218,76 USD) und Chevron (-0,37 Prozent auf 190,30 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 340 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,659 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,85 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at