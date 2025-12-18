Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen

Heute zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,64 Prozent fester bei 48 192,09 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,819 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,506 Prozent fester bei 48 128,05 Punkten, nach 47 885,97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 48 034,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48 365,93 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,828 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, lag der Dow Jones bei 46 091,74 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 18.09.2025, einen Stand von 46 142,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42 326,87 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,68 Prozent aufwärts. Bei 48 886,86 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 3,16 Prozent auf 228,27 USD), NVIDIA (+ 2,73 Prozent auf 175,61 USD), Microsoft (+ 2,67 Prozent auf 488,85 USD), Cisco (+ 1,96 Prozent auf 77,49 USD) und Walt Disney (+ 1,91 Prozent auf 112,74 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Procter Gamble (-1,07 Prozent auf 146,23 USD), Chevron (-0,77 Prozent auf 148,37 USD), UnitedHealth (-0,72 Prozent auf 329,24 USD), IBM (-0,64 Prozent auf 301,37 USD) und Johnson Johnson (-0,43 Prozent auf 209,42 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 16 609 852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,677 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

