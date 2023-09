Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag verbucht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 33 624,62 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 10,327 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,395 Prozent fester bei 33 682,81 Punkten, nach 33 550,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 33 473,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 33 777,90 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,835 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.08.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 34 559,98 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, bei 33 852,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, lag der Dow Jones-Kurs bei 29 683,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,47 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 1,70 Prozent auf 35,20 USD), Cisco (+ 1,47 Prozent auf 53,98 USD), JPMorgan Chase (+ 1,20 Prozent auf 147,53 USD), UnitedHealth (+ 1,11 Prozent auf 509,30 USD) und Caterpillar (+ 0,99 Prozent auf 275,41 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Boeing (-1,80 Prozent auf 191,95 USD), IBM (-1,46 Prozent auf 141,08 USD), Procter Gamble (-0,82 Prozent auf 146,13 USD), Dow (-0,75 Prozent auf 50,62 USD) und Walgreens Boots Alliance (-0,74 Prozent auf 20,87 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 841 372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,562 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,14 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at