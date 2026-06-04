Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag verbucht der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 1,61 Prozent auf 51 504,18 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 20,796 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 1,05 Prozent fester bei 51 220,92 Punkten, nach 50 687,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50 986,10 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 636,80 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0,671 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 48 941,90 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 48 739,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 42 427,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,45 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 51 636,80 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 5,16 Prozent auf 396,44 USD), Goldman Sachs (+ 4,55 Prozent auf 1 088,41 USD), Merck (+ 3,99 Prozent auf 119,28 USD), American Express (+ 3,76 Prozent auf 311,88 USD) und Boeing (+ 3,36 Prozent auf 217,65 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Verizon (-4,02 Prozent auf 44,78 USD), Honeywell (-1,85 Prozent auf 219,13 USD), IBM (-1,34 Prozent auf 301,54 USD), Nike (-1,32 Prozent auf 43,23 USD) und Coca-Cola (-1,05 Prozent auf 77,93 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 636 065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,644 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at