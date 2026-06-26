NYSE-Handel im Blick 26.06.2026 18:01:57

Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag auf grünem Terrain

Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag auf grünem Terrain

Der Dow Jones zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,35 Prozent höher bei 52 100,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,955 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,170 Prozent stärker bei 52 009,02 Punkten in den Handel, nach 51 920,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 52 130,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51 614,74 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1,06 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 50 461,68 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 26.03.2026, einen Stand von 45 960,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43 386,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,68 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 52 655,66 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 5,74 Prozent auf 273,10 USD), Microsoft (+ 5,16 Prozent auf 371,02 USD), Salesforce (+ 4,80 Prozent auf 157,40 USD), Johnson Johnson (+ 3,36 Prozent auf 253,12 USD) und UnitedHealth (+ 2,75 Prozent auf 426,96 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Caterpillar (-4,21 Prozent auf 1 012,55 USD), Cisco (-3,12 Prozent auf 115,26 USD), Goldman Sachs (-2,72 Prozent auf 1 036,17 USD), Chevron (-1,12 Prozent auf 170,31 USD) und 3M (-1,06 Prozent auf 166,19 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 9 743 847 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,233 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,13 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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