Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,20 Prozent höher bei 48 558,27 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,722 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,176 Prozent höher bei 48 549,14 Punkten, nach 48 463,72 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 48 683,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48 337,38 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 46 946,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wurde der Dow Jones mit 49 359,33 Punkten berechnet. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, bei 39 669,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,364 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 2,74 Prozent auf 46,27 USD), Nike (+ 2,16 Prozent auf 46,42 USD), Sherwin-Williams (+ 1,89 Prozent auf 335,05 USD), IBM (+ 1,81 Prozent auf 249,24 USD) und Microsoft (+ 1,48 Prozent auf 417,32 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Boeing (-2,83 Prozent auf 217,60 USD), Johnson Johnson (-1,91 Prozent auf 234,10 USD), Merck (-1,70 Prozent auf 115,89 USD), Apple (-1,36 Prozent auf 262,80 USD) und Travelers (-1,00 Prozent auf 296,33 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 11 366 469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,045 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at