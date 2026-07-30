Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,69 Prozent fester bei 51 951,29 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 23,946 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 2,09 Prozent auf 52 674,21 Punkte an der Kurstafel, nach 51 594,14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 655,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52 114,27 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,426 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52 319,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, wurde der Dow Jones mit 49 652,14 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 461,28 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,38 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 15,03 Prozent auf 449,23 USD), Amazon (+ 4,94 Prozent auf 237,85 USD), Goldman Sachs (+ 3,00 Prozent auf 1 010,19 USD), Caterpillar (+ 3,00 Prozent auf 806,17 USD) und Boeing (+ 1,96 Prozent auf 218,21 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Salesforce (-4,72 Prozent auf 179,48 USD), Travelers (-4,44 Prozent auf 371,75 USD), Johnson Johnson (-3,43 Prozent auf 256,42 USD), Nike (-3,40 Prozent auf 41,75 USD) und Home Depot (-3,33 Prozent auf 289,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die Microsoft-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 14 794 908 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,362 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,71 Prozent bei der Chevron-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at