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Marktbericht 03.08.2026 20:04:12

Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Nachmittag in Grün

Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Nachmittag in Grün

Am ersten Tag der Woche wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,14 Prozent fester bei 53 083,29 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24,466 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,476 Prozent auf 52 235,03 Punkte an der Kurstafel, nach 52 485,03 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 52 759,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53 224,38 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der Dow Jones 52 900,07 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 49 499,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43 588,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,72 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 53 289,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 6,83 Prozent auf 230,90 USD), Microsoft (+ 5,19 Prozent auf 488,82 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,76 Prozent auf 373,62 USD), Amazon (+ 4,61 Prozent auf 284,11 USD) und NVIDIA (+ 3,50 Prozent auf 207,77 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Merck (-2,14 Prozent auf 127,42 USD), Amgen (-1,73 Prozent auf 378,50 USD), Chevron (-1,52 Prozent auf 193,83 USD), Johnson Johnson (-1,27 Prozent auf 253,09 USD) und McDonalds (-0,93 Prozent auf 268,12 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 14 790 870 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,215 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,81 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
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Amgen Inc. 328,60 -1,85% Amgen Inc.
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Dow Jones 53 157,64 1,28%

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