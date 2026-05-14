Gute Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,77 Prozent höher bei 50 073,66 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 20,148 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,037 Prozent schwächer bei 49 674,58 Punkten in den Handel, nach 49 693,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 50 200,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49 843,58 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,06 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 48 535,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49 500,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, wurde der Dow Jones auf 42 051,06 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,50 Prozent aufwärts. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 13,41 Prozent auf 115,53 USD), NVIDIA (+ 4,39 Prozent auf 235,74 USD), Caterpillar (+ 1,99 Prozent auf 920,22 USD), IBM (+ 1,74 Prozent auf 218,37 USD) und Home Depot (+ 1,52 Prozent auf 260,55 EUR). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Boeing (-4,73 Prozent auf 229,21 USD), 3M (-1,35 Prozent auf 145,12 USD), Amazon (-1,08 Prozent auf 267,22 USD), Nike (-0,76 Prozent auf 42,02 USD) und UnitedHealth (-0,52 Prozent auf 399,09 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 42 842 549 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,578 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at