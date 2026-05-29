Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert am Freitagmittag

Der Dow Jones befindet sich heute im Aufwind.

Um 17:59 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,77 Prozent auf 51 057,54 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,426 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,016 Prozent auf 50 660,98 Punkte an der Kurstafel, nach 50 668,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51 085,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 50 698,27 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,733 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 29.04.2026, mit 48 861,81 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 48 977,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, notierte der Dow Jones bei 42 215,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 51 085,54 Punkten. 45 057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 10,63 Prozent auf 292,31 USD), Salesforce (+ 9,25 Prozent auf 192,46 USD), Microsoft (+ 3,78 Prozent auf 443,14 USD), Visa (+ 1,97 Prozent auf 331,35 USD) und Honeywell (+ 1,76 Prozent auf 237,09 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Walmart (-3,28 Prozent auf 115,01 USD), Johnson Johnson (-1,58 Prozent auf 227,16 USD), Nike (-1,56 Prozent auf 46,63 USD), Coca-Cola (-1,42 Prozent auf 79,27 USD) und UnitedHealth (-1,36 Prozent auf 377,31 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 056 580 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,416 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,70 erwartet. Mit 5,87 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at