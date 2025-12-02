Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert zum Start des Dienstagshandels

Der Dow Jones hält am Dienstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag steht der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,25 Prozent im Plus bei 47 407,34 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,191 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,616 Prozent stärker bei 47 580,85 Punkten in den Handel, nach 47 289,33 Punkten am Vortag.

Bei 47 467,89 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 47 263,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 47 562,87 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45 295,81 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 44 782,00 Punkte.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,83 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48 431,57 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 5,99 Prozent auf 197,62 USD), NVIDIA (+ 3,08 Prozent auf 185,47 USD), Caterpillar (+ 0,96 Prozent auf 573,50 USD), IBM (+ 0,69 Prozent auf 307,77 USD) und UnitedHealth (+ 0,58 Prozent auf 325,10 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Procter Gamble (-3,21 Prozent auf 142,71 USD), Home Depot (-1,92 Prozent auf 304,60 EUR), Walt Disney (-1,54 Prozent auf 105,13 USD), Chevron (-1,51 Prozent auf 150,24 USD) und Merck (-1,40 Prozent auf 100,40 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 6 763 818 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,704 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at