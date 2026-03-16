Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt am Nachmittag zu

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:03 Uhr um 0,92 Prozent stärker bei 46 986,46 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,365 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,281 Prozent fester bei 46 689,24 Punkten, nach 46 558,47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 46 707,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47 176,14 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 500,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 48 114,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 488,19 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,89 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46 494,63 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,75 Prozent auf 198,14 USD), NVIDIA (+ 2,32 Prozent auf 184,44 USD), Amazon (+ 1,99 Prozent auf 211,80 USD), Boeing (+ 1,98 Prozent auf 214,04 USD) und Nike (+ 1,80 Prozent auf 54,95 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walmart (-0,91 Prozent auf 125,37 USD), 3M (-0,51 Prozent auf 150,20 USD), Verizon (-0,39 Prozent auf 51,18 USD), Merck (-0,36 Prozent auf 115,19 USD) und American Express (-0,31 Prozent auf 299,03 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 21 519 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,833 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie weist mit 10,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Verizon lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,48 Prozent.

Redaktion finanzen.at