Gute Stimmung in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus

Der Dow Jones entwickelt sich am vierten Tag der Woche positiv.

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,32 Prozent höher bei 48 064,59 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 17,908 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,94 Prozent leichter bei 46 978,17 Punkten in den Handel, nach 47 909,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 48 066,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 47 690,27 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 3,43 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 47 740,80 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 09.01.2026, einen Wert von 49 504,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der Dow Jones mit 40 608,45 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,657 Prozent nach unten. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 4,65 Prozent auf 231,54 USD), Caterpillar (+ 1,77 Prozent auf 785,22 USD), Amgen (+ 1,58 Prozent auf 355,34 USD), Walmart (+ 1,11 Prozent auf 128,67 USD) und Nike (+ 0,79 Prozent auf 43,47 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Salesforce (-4,12 Prozent auf 169,10 USD), IBM (-2,43 Prozent auf 235,86 USD), Microsoft (-1,44 Prozent auf 368,95 USD), Verizon (-1,23 Prozent auf 47,45 USD) und Visa (-0,98 Prozent auf 305,92 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 9 306 722 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,711 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at