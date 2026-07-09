Gute Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 0,27 Prozent auf 52 487,41 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,109 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,783 Prozent auf 52 758,47 Punkte an der Kurstafel, nach 52 348,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 574,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52 249,44 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,646 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 09.06.2026, mit 50 872,11 Punkten bewertet. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Wert von 48 185,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, notierte der Dow Jones bei 44 458,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53 289,30 Punkten. 45 057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 3,94 Prozent auf 118,31 USD), American Express (+ 3,07 Prozent auf 346,72 USD), Goldman Sachs (+ 2,56 Prozent auf 1 055,97 USD), JPMorgan Chase (+ 1,47 Prozent auf 335,47 USD) und UnitedHealth (+ 1,43 Prozent auf 431,68 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-2,45 Prozent auf 162,50 USD), IBM (-2,23 Prozent auf 295,30 USD), Johnson Johnson (-1,63 Prozent auf 259,10 USD), Amgen (-1,19 Prozent auf 363,62 USD) und Chevron (-1,09 Prozent auf 174,05 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 36 969 869 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,165 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,77 erwartet. Mit 4,06 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at