Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich fester

Der Dow Jones befindet sich am Mittwochmittag im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 2,93 Prozent fester bei 53 303,33 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,956 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,282 Prozent auf 51 932,63 Punkte an der Kurstafel, nach 51 786,72 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 52 410,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53 337,27 Punkten lag.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 2,49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51 176,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 54 085,88 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 47 085,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,17 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 8,90 Prozent auf 192,80 USD), Sherwin-Williams (+ 6,91 Prozent auf 364,44 USD), Microsoft (+ 6,75 Prozent auf 556,17 USD), Amazon (+ 6,53 Prozent auf 267,05 USD) und Nike (+ 6,42 Prozent auf 40,95 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Caterpillar (-6,03 Prozent auf 586,31 USD), Chevron (-3,96 Prozent auf 216,34 USD), NVIDIA (-1,75 Prozent auf 203,08 USD), Cisco (-0,19 Prozent auf 102,77 USD) und UnitedHealth (+ 0,50 Prozent auf 406,45 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 384 214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,392 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at