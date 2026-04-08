Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Zuschläge

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 2,62 Prozent fester bei 47 805,28 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 17,954 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,344 Prozent auf 46 744,76 Punkte an der Kurstafel, nach 46 584,46 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 978,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 48 017,09 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 2,87 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 47 501,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49 266,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 37 645,59 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 1,19 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Sherwin-Williams (+ 6,61 Prozent auf 334,72 USD), Caterpillar (+ 5,79 Prozent auf 766,41 USD), Home Depot (+ 4,45 Prozent auf 287,40 EUR), Goldman Sachs (+ 3,91 Prozent auf 897,98 USD) und Boeing (+ 3,59 Prozent auf 217,54 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-5,18 Prozent auf 191,10 USD), Verizon (-2,54 Prozent auf 47,39 USD), UnitedHealth (-0,82 Prozent auf 305,21 USD), IBM (-0,78 Prozent auf 243,17 USD) und McDonalds (-0,31 Prozent auf 303,91 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 14 482 700 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,691 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,78 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at