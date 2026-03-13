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Index im Fokus 13.03.2026 16:02:28

Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne

Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Am Freitag gewinnt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,16 Prozent auf 46 751,63 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,654 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1,21 Prozent auf 47 242,52 Punkte an der Kurstafel, nach 46 677,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46 689,24 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 123,99 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,31 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der Dow Jones auf 49 500,93 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 458,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40 813,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,37 Prozent abwärts. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 46 615,52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 1,81 Prozent auf 282,06 USD), Boeing (+ 1,66 Prozent auf 208,16 USD), Sherwin-Williams (+ 1,20 Prozent auf 321,50 USD), Verizon (+ 1,09 Prozent auf 51,18 USD) und Walt Disney (+ 1,07 Prozent auf 100,49 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Caterpillar (-1,52 Prozent auf 690,06 USD), Salesforce (-1,25 Prozent auf 196,79 USD), Chevron (-0,73 Prozent auf 195,54 USD), Apple (-0,60 Prozent auf 254,22 USD) und Coca-Cola (-0,25 Prozent auf 77,42 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 005 410 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,886 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im Dow Jones
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