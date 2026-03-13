Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Index im Fokus
|
13.03.2026 16:02:28
Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne
Am Freitag gewinnt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,16 Prozent auf 46 751,63 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,654 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1,21 Prozent auf 47 242,52 Punkte an der Kurstafel, nach 46 677,85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46 689,24 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 123,99 Zählern.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,31 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der Dow Jones auf 49 500,93 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 458,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40 813,57 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,37 Prozent abwärts. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 46 615,52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 1,81 Prozent auf 282,06 USD), Boeing (+ 1,66 Prozent auf 208,16 USD), Sherwin-Williams (+ 1,20 Prozent auf 321,50 USD), Verizon (+ 1,09 Prozent auf 51,18 USD) und Walt Disney (+ 1,07 Prozent auf 100,49 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Caterpillar (-1,52 Prozent auf 690,06 USD), Salesforce (-1,25 Prozent auf 196,79 USD), Chevron (-0,73 Prozent auf 195,54 USD), Apple (-0,60 Prozent auf 254,22 USD) und Coca-Cola (-0,25 Prozent auf 77,42 USD).
Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 005 410 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,886 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus
Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Salesforce
|
13.03.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
13.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones am Freitagmittag leichter (finanzen.at)
|
13.03.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones in Rot (finanzen.at)
|
12.03.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Salesforce von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|218,85
|-1,57%
|Boeing Co.
|183,72
|3,49%
|Caterpillar Inc.
|607,00
|0,00%
|Chevron Corp.
|172,22
|0,60%
|Coca-Cola Co.
|67,70
|0,52%
|NVIDIA Corp.
|157,72
|-0,94%
|Salesforce
|168,38
|-1,14%
|Sherwin-Williams Co.
|279,10
|0,94%
|UnitedHealth Inc.
|246,35
|2,30%
|Verizon Inc.
|45,05
|2,58%
|Walt Disney
|86,90
|0,64%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|46 558,47
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.