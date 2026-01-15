Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,80 Prozent höher bei 49 540,38 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,238 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,125 Prozent leichter bei 49 088,25 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 49 149,63 Punkten am Vortag.

Bei 49 568,53 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49 201,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,082 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 48 416,56 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46 253,31 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 15.01.2025, einen Stand von 43 221,55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,39 Prozent zu Buche. Bei 49 633,35 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 47 853,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 4,14 Prozent auf 971,26 USD), NVIDIA (+ 2,67 Prozent auf 188,04 USD), Cisco (+ 2,02 Prozent auf 75,91 USD), Boeing (+ 1,88 Prozent auf 247,18 USD) und Caterpillar (+ 1,80 Prozent auf 650,26 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Salesforce (-1,77 Prozent auf 235,33 USD), Nike (-1,53 Prozent auf 64,57 USD), Procter Gamble (-1,09 Prozent auf 144,75 USD), Verizon (-1,03 Prozent auf 39,42 USD) und IBM (-0,87 Prozent auf 306,35 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 197 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,883 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at