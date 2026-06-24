Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Plus

Der Dow Jones verbuchte im NYSE-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 51 848,90 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 20,102 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,133 Prozent fester bei 51 735,64 Punkten, nach 51 666,84 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 248,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51 617,73 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,570 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50 579,70 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Stand von 46 124,06 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 43 089,02 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,16 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 52 281,19 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Home Depot (+ 4,70 Prozent auf 300,70 EUR), Sherwin-Williams (+ 3,17 Prozent auf 333,13 USD), 3M (+ 2,51 Prozent auf 165,91 USD), Honeywell (+ 2,27 Prozent auf 227,42 USD) und Boeing (+ 1,63 Prozent auf 220,25 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Chevron (-2,57 Prozent auf 171,45 USD), Walt Disney (-2,33 Prozent auf 101,12 USD), Microsoft (-2,27 Prozent auf 365,46 USD), Verizon (-2,25 Prozent auf 45,68 USD) und Goldman Sachs (-1,60 Prozent auf 1 076,91 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 46 010 738 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,443 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at