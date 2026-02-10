3M Aktie

WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

Dow Jones-Entwicklung 10.02.2026 22:34:18

Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der Dow Jones zeigte sich am Abend kaum verändert.

Schlussendlich ging der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 50 188,14 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,595 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,176 Prozent auf 50 047,79 Punkte an der Kurstafel, nach 50 135,87 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 50 512,79 Punkte, das Tagestief hingegen 50 115,03 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49 504,07 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, wurde der Dow Jones mit 47 368,63 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 470,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,73 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 2,64 Prozent auf 109,96 USD), Home Depot (+ 2,46 Prozent auf 326,45 EUR), Travelers (+ 1,98 Prozent auf 298,61 USD), 3M (+ 1,85 Prozent auf 173,43 USD) und Honeywell (+ 1,46 Prozent auf 243,34 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Amgen (-2,97 Prozent auf 364,65 USD), Walmart (-1,80 Prozent auf 126,70 USD), IBM (-1,55 Prozent auf 291,76 USD), Coca-Cola (-1,49 Prozent auf 76,81 USD) und JPMorgan Chase (-1,19 Prozent auf 318,28 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 34 643 871 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,784 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,58 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,98 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

