Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag sprang der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0,76 Prozent auf 49 174,50 Punkte an. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,533 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,50 Prozent auf 49 536,54 Punkte an der Kurstafel, nach 48 804,06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 49 295,21 Punkte, das Tagestief hingegen 48 752,74 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49 098,71 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wurde der Dow Jones mit 46 448,27 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 43 461,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,64 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4,07 Prozent auf 185,42 USD), Home Depot (+ 3,89 Prozent auf 329,45 EUR), IBM (+ 2,67 Prozent auf 229,32 USD), Apple (+ 2,24 Prozent auf 272,14 USD) und Amazon (+ 1,60 Prozent auf 208,56 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen UnitedHealth (-2,97 Prozent auf 273,95 USD), McDonalds (-0,45 Prozent auf 333,05 USD), American Express (-0,24 Prozent auf 320,48 USD), JPMorgan Chase (-0,12 Prozent auf 297,30 USD) und Travelers (+ 0,01 Prozent auf 305,43 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 42 659 362 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,951 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,11 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

