Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus

Der Dow Jones hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 15:59 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 1,06 Prozent auf 49 822,38 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,503 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,530 Prozent leichter bei 49 037,12 Punkten, nach 49 298,25 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 882,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49 442,19 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,821 Prozent. Vor einem Monat, am 06.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 669,88 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 06.02.2026, den Stand von 50 115,67 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, bei 40 829,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,98 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 6,99 Prozent auf 107,50 USD), Sherwin-Williams (+ 3,54 Prozent auf 323,53 USD), NVIDIA (+ 2,60 Prozent auf 201,60 USD), Boeing (+ 2,51 Prozent auf 230,02 USD) und Goldman Sachs (+ 2,39 Prozent auf 940,89 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Chevron (-3,23 Prozent auf 186,42 USD), Cisco (-2,03 Prozent auf 92,39 USD), Salesforce (-1,50 Prozent auf 184,18 USD), Microsoft (-0,87 Prozent auf 407,79 USD) und IBM (-0,67 Prozent auf 227,49 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 5 818 923 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,111 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at