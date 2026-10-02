Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels stärker

Der Dow Jones setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,47 Prozent auf 51 165,83 Punkte an. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25,656 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,161 Prozent auf 51 008,36 Punkte an der Kurstafel, nach 50 926,56 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 51 382,88 Punkte, das Tagestief hingegen 51 093,56 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,934 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der Dow Jones mit 53 061,95 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52 900,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46 519,72 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,75 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 3,71 Prozent auf 856,99 USD), Home Depot (+ 2,97 Prozent auf 255,15 EUR), NVIDIA (+ 2,84 Prozent auf 237,41 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,95 Prozent auf 341,46 USD) und Amazon (+ 1,79 Prozent auf 252,68 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Nike (-6,09 Prozent auf 33,01 USD), Johnson Johnson (-0,52 Prozent auf 257,32 USD), Amgen (-0,40 Prozent auf 405,65 USD), IBM (-0,38 Prozent auf 224,77 USD) und Visa (-0,30 Prozent auf 358,77 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7 782 300 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,889 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4,62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at