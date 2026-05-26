Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Start mit Kursplus

Der Dow Jones hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,15 Prozent höher bei 50 657,68 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 20,506 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,287 Prozent auf 50 434,65 Punkte an der Kurstafel, nach 50 579,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 50 785,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50 612,04 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, stand der Dow Jones bei 49 230,71 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 49 499,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, lag der Dow Jones bei 41 603,07 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,70 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 50 830,24 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Honeywell (+ 1,99 Prozent auf 232,46 USD), Caterpillar (+ 1,82 Prozent auf 895,87 USD), Goldman Sachs (+ 1,56 Prozent auf 1 012,23 USD), 3M (+ 1,18 Prozent auf 154,24 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,85 Prozent auf 308,98 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil UnitedHealth (-2,09 Prozent auf 380,34 USD), IBM (-1,67 Prozent auf 249,61 USD), Cisco (-1,48 Prozent auf 118,63 USD), Johnson Johnson (-1,22 Prozent auf 231,49 USD) und Nike (-0,99 Prozent auf 44,23 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 439 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,478 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,77 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at