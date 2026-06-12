Gute Stimmung in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100

Am Freitag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,64 Prozent auf 29 635,95 Punkte nach oben. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,222 Prozent auf 29 380,68 Punkte an der Kurstafel, nach 29 446,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 733,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 29 220,83 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,522 Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 064,80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 533,58 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 21 913,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 11,27 Prozent auf 380,81 USD), Intel (+ 6,51 Prozent auf 124,57 USD), Charter A (+ 4,80 Prozent auf 145,82 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,73 Prozent auf 511,57 USD) und QUALCOMM (+ 4,32 Prozent auf 211,72 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen KLA-Tencor (-89,45 Prozent auf 254,54 USD), Adobe (-6,76 Prozent auf 204,02 USD), Autodesk (-3,47 Prozent auf 198,43 USD), Cintas (-3,08 Prozent auf 176,28 USD) und lululemon athletica (-2,52 Prozent auf 118,77 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 31 493 722 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,192 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at