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Kursentwicklung 02.10.2026 18:01:35

Gute Stimmung in New York: mittags Gewinne im NASDAQ Composite

Gute Stimmung in New York: mittags Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite macht am Freitagmittag Gewinne.

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,18 Prozent höher bei 27 189,34 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,29 Prozent auf 27 216,91 Punkte an der Kurstafel, nach 26 871,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27 353,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 112,24 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,941 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26 217,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 832,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 844,05 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 17,02 Prozent aufwärts. 27 353,68 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Synaptics (+ 13,99 Prozent auf 121,00 USD), Veeco Instruments (+ 11,28 Prozent auf 59,19 USD), SMC (+ 9,71 Prozent auf 487,14 USD), Power Integrations (+ 7,57 Prozent auf 55,40 USD) und Monolithic Power Systems (+ 6,81 Prozent auf 1 453,67 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Integra LifeSciences (-19,95 Prozent auf 12,88 USD), Taylor Devices (-11,57 Prozent auf 54,04 USD), Volvo (B) (-5,41 Prozent auf 31,57 USD), Modine Manufacturing (-4,79 Prozent auf 180,14 USD) und Donegal Group B (-3,91 Prozent auf 16,20 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 16 005 061 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,889 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Donegal Group Inc. (B) 16,65 -1,25% Donegal Group Inc. (B)
Integra LifeSciences Holdings Corp. 13,90 -2,11% Integra LifeSciences Holdings Corp.
Modine Manufacturing Co. 157,95 -5,39% Modine Manufacturing Co.
Monolithic Power Systems Inc. 1 279,50 5,61% Monolithic Power Systems Inc.
NVIDIA Corp. 207,90 1,19% NVIDIA Corp.
Power Integrations Inc. 48,17 5,54% Power Integrations Inc.
Richardson Electronics Ltd. 18,99 2,32% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3,38 0,90% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 417,00 3,32% SMC Corp.
Synaptics Inc. 107,00 13,83% Synaptics Inc.
Taylor Devices Inc. 54,97 -10,05% Taylor Devices Inc.
Veeco Instruments Inc. 50,90 8,05% Veeco Instruments Inc.
Volvo AB (B) 27,95 -0,60% Volvo AB (B)

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NASDAQ Comp. 27 190,86 1,19%

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