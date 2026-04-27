Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung im Plus

In New York war am Montag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Montag ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 27 305,68 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,093 Prozent schwächer bei 27 278,28 Punkten in den Montagshandel, nach 27 303,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27 315,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27 158,87 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 23 132,77 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25 939,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der NASDAQ 100 19 432,56 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8,33 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 27 315,23 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 5,60 Prozent auf 524,56 USD), NVIDIA (+ 4,00 Prozent auf 216,61 USD), Intel (+ 2,97 Prozent auf 84,99 USD), AppLovin (+ 2,68 Prozent auf 460,29 USD) und Datadog A (+ 2,46 Prozent auf 132,66 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Arm (-8,06 Prozent auf 215,88 USD), Dollar Tree (-5,54 Prozent auf 98,00 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,79 Prozent auf 334,63 USD), T-Mobile US (-3,71 Prozent auf 182,75 USD) und Marvell Technology (-3,71 Prozent auf 158,21 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 41 585 482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,316 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,25 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at