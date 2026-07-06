Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 fester

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,20 Prozent fester bei 29 681,82 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,840 Prozent fester bei 29 575,57 Punkten in den Montagshandel, nach 29 329,21 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29 847,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 553,62 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28 957,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.04.2026, wies der NASDAQ 100 24 192,17 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 22 866,97 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 17,76 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,98 Prozent auf 553,94 USD), Western Digital (+ 6,30 Prozent auf 572,96 USD), Astera Labs (+ 6,15 Prozent auf 431,42 USD), CoreWeave (+ 5,61 Prozent auf 86,33 USD) und QUALCOMM (+ 5,58 Prozent auf 186,08 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Rocket Lab (-7,03 Prozent auf 93,40 USD), O Reilly Automotive (-5,86 Prozent auf 84,96 USD), Keurig Dr Pepper (-4,02 Prozent auf 31,96 USD), Starbucks (-3,14 Prozent auf 101,00 USD) und Mondelez (-2,99 Prozent auf 59,09 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10 839 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,127 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Comcast-Aktie weist mit 6,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at