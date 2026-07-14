Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 im Aufwind

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,04 Prozent stärker bei 29 568,75 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 1,02 Prozent auf 29 561,35 Punkte an der Kurstafel, nach 29 264,10 Punkten am Vortag.

Bei 29 693,77 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 368,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 29 635,95 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 14.04.2026, einen Stand von 25 842,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22 855,63 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,31 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell CrowdStrike (+ 9,85 Prozent auf 206,42 USD), Monolithic Power Systems (+ 8,08 Prozent auf 1 395,73 USD), Lumentum (+ 7,30 Prozent auf 824,24 USD), Palo Alto Networks (+ 6,55 Prozent auf 351,95 USD) und Sandisk (+ 6,08 Prozent auf 1 775,72 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Intuitive Surgical (-6,74 Prozent auf 379,69 USD), GE HealthCare Technologies (-6,60 Prozent auf 61,00 USD), Arm (-5,49 Prozent auf 282,57 USD), Workday (-4,46 Prozent auf 138,41 USD) und Nebius (-4,19 Prozent auf 201,70 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 8 566 759 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,483 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

2026 präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,36 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at