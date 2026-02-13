Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende

Der NASDAQ 100 zeigte sich am fünften Tag der Woche wenig bewegt.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 24 732,73 Punkten ab. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,100 Prozent auf 24 662,95 Punkte an der Kurstafel, nach 24 687,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 921,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 514,96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,885 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 741,95 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24 993,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22 030,71 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,88 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 455,40 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,85 Prozent auf 133,88 USD), Applied Materials (+ 8,08 Prozent auf 354,91 USD), DexCom (+ 7,59 Prozent auf 70,02 USD), AppLovin (+ 6,44 Prozent auf 390,55 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 5,69 Prozent auf 491,47 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Starbucks (-3,07 Prozent auf 93,79 USD), Atlassian (-2,43 Prozent auf 84,38 USD), Apple (-2,27 Prozent auf 255,78 USD), NVIDIA (-2,21 Prozent auf 182,81 USD) und Dollar Tree (-1,85 Prozent auf 126,06 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 41 295 429 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,894 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,60 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at