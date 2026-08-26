Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag zu

Wenig Veränderung ist heute in New York zu beobachten.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,01 Prozent stärker bei 29 210,91 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,269 Prozent schwächer bei 29 130,77 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29 209,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 096,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 264,87 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,399 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 28 128,34 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 30 001,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 525,29 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15,89 Prozent nach oben. Bei 30 762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lumentum (+ 6,37 Prozent auf 941,96 USD), Western Digital (+ 3,68 Prozent auf 467,34 USD), Fortinet (+ 2,77 Prozent auf 157,92 USD), Seagate Technology (+ 2,40 Prozent auf 841,43 USD) und Arm (+ 2,38 Prozent auf 247,32 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Ferrovial International SE Registered (-4,95 Prozent auf 59,91 USD), Intuit (-3,90 Prozent auf 343,52 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,09 Prozent auf 122,91 USD), Nebius (-3,07 Prozent auf 215,15 USD) und Kraft Heinz Company (-3,00 Prozent auf 24,56 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9 602 762 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,325 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Comcast-Aktie hat mit 7,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at