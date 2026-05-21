Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus

Am Donnerstag erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,20 Prozent auf 29 357,27 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,504 Prozent auf 29 150,13 Punkte an der Kurstafel, nach 29 297,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 463,49 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 040,04 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,380 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 26 479,47 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, mit 25 012,62 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21 080,36 Punkte.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,47 Prozent zu. Bei 29 678,89 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 17,29 Prozent auf 62,34 USD), Arm (+ 16,16 Prozent auf 298,23 USD), QUALCOMM (+ 5,38 Prozent auf 213,41 USD), Copart (+ 4,12 Prozent auf 34,40 USD) und Micron Technology (+ 4,11 Prozent auf 762,10 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Intuit (-20,02 Prozent auf 307,07 USD), Walmart (-7,27 Prozent auf 121,34 USD), Atlassian (-4,70 Prozent auf 82,18 USD), Workday (-3,76 Prozent auf 121,85 USD) und Adobe (-3,66 Prozent auf 244,10 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 49 386 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,598 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,82 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at