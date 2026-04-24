Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 befindet sich am Freitag im Aufwind.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,92 Prozent stärker bei 27 295,59 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1,12 Prozent auf 27 082,42 Punkte an der Kurstafel, nach 26 782,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26 986,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 313,56 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,38 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 002,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25 605,47 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, bei 19 214,40 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,29 Prozent zu. Bei 27 313,56 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 22,43 Prozent auf 81,76 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 14,26 Prozent auf 348,87 USD), Arm (+ 13,94 Prozent auf 233,14 USD), QUALCOMM (+ 10,85 Prozent auf 148,49 USD) und Synopsys (+ 9,01 Prozent auf 498,03 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Charter A (-23,29 Prozent auf 185,48 USD), Comcast (-10,70 Prozent auf 28,26 USD), Copart (-2,83 Prozent auf 32,92 USD), Gilead Sciences (-2,73 Prozent auf 129,99 USD) und DexCom (-2,71 Prozent auf 61,00 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 41 315 485 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,214 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 7,30 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at