Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
22.04.2026 18:02:06
Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mittags mit Kursplus
Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,34 Prozent höher bei 26 834,33 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,893 Prozent auf 26 715,92 Punkte an der Kurstafel, nach 26 479,47 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26 662,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 851,20 Einheiten.
NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,645 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23 898,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 518,35 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.04.2025, den Wert von 18 276,41 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6,46 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 851,20 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,92 Prozent auf 178,60 USD), Arm (+ 8,65 Prozent auf 190,67 USD), Intuitive Surgical (+ 7,95 Prozent auf 487,18 USD), Micron Technology (+ 5,93 Prozent auf 476,02 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,16 Prozent auf 296,32 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Booking (-4,86 Prozent auf 181,58 USD), T-Mobile US (-3,45 Prozent auf 188,66 USD), lululemon athletica (-3,16 Prozent auf 161,44 USD), Dollar Tree (-2,15 Prozent auf 101,60 USD) und Cognizant (-1,95 Prozent auf 59,27 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 383 020 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,178 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
18:02
|Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
16:02
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
22.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
22.04.26