Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Kursplus

Das macht der NASDAQ 100 am Montag.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,10 Prozent höher bei 29 728,60 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,659 Prozent stärker bei 29 310,26 Punkten, nach 29 118,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29 749,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 28 991,52 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30 333,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der NASDAQ 100 23 132,77 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 22 534,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 17,94 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Rocket Lab (+ 15,96 Prozent auf 98,03 USD), Astera Labs (+ 15,35 Prozent auf 451,89 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 13,67 Prozent auf 93,56 USD), KLA (+ 11,64 Prozent auf 277,57 USD) und Applied Materials (+ 11,32 Prozent auf 697,78 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Copart (-5,76 Prozent auf 28,79 USD), Sandisk (-4,48 Prozent auf 1 996,99 USD), T-Mobile US (-3,95 Prozent auf 175,47 USD), Thomson Reuters (-3,17 Prozent auf 81,21 USD) und PepsiCo (-2,36 Prozent auf 138,06 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Comcast-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 327 203 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,083 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,72 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at