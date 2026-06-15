Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende deutlich im Plus

Am Montag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 3,06 Prozent fester bei 30 543,92 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 2,21 Prozent auf 30 289,97 Punkte an der Kurstafel, nach 29 635,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30 285,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 587,16 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 125,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 380,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 21 631,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 10,84 Prozent auf 1 087,99 USD), Marvell Technology (+ 10,43 Prozent auf 308,88 USD), Arm (+ 8,33 Prozent auf 412,55 USD), ON Semiconductor (+ 7,80 Prozent auf 125,90 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,98 Prozent auf 547,26 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Fiserv (-10,91 Prozent auf 47,91 USD), Enphase Energy (-4,02 Prozent auf 52,40 USD), Old Dominion Freight Line (-3,39 Prozent auf 237,42 USD), Cognizant (-2,59 Prozent auf 50,82 USD) und CoStar Group (-2,44 Prozent auf 32,04 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41 882 534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,279 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at