Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,16 Prozent auf 29 482,15 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,313 Prozent fester bei 29 234,42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 143,33 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 160,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 494,20 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,265 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der NASDAQ 100 28 776,80 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30 571,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23 414,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,96 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,70 Prozent auf 138,83 USD), Palantir (+ 7,91 Prozent auf 182,87 USD), Tesla (+ 6,82 Prozent auf 381,36 USD), SpaceX (+ 6,12 Prozent auf 149,32 USD) und Axon Enterprise (+ 5,20 Prozent auf 533,33 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Broadcom (-4,63 Prozent auf 350,22 USD), Kraft Heinz Company (-3,24 Prozent auf 25,41 USD), Lumentum (-2,23 Prozent auf 851,18 USD), ASML (-2,09 Prozent auf 1 647,16 USD) und Old Dominion Freight Line (-1,97 Prozent auf 183,91 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 10 741 070 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,515 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Micron Technology-Aktie weist mit 6,15 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at