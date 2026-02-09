Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün

Der NASDAQ 100 befand sich am Montagabend im Aufwind.

Der NASDAQ 100 kletterte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,77 Prozent auf 25 268,14 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,487 Prozent auf 24 953,68 Punkte an der Kurstafel, nach 25 075,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 876,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 337,54 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 766,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 25 059,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 21 491,31 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,246 Prozent. 26 165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 455,40 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 13,19 Prozent auf 460,38 USD), Palantir (+ 5,16 Prozent auf 142,91 USD), Axon Enterprise (+ 4,72 Prozent auf 433,77 USD), Palo Alto Networks (+ 4,19 Prozent auf 166,00 USD) und Constellation Energy (+ 4,10 Prozent auf 272,15 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Workday (-5,13 Prozent auf 154,56 USD), Booking (-4,94 Prozent auf 4 237,05 USD), Atlassian (-3,68 Prozent auf 91,23 USD), Biogen (-3,66 Prozent auf 193,81 USD) und Cognizant (-3,22 Prozent auf 74,60 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 54 873 273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,799 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,53 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

