NASDAQ 100

27 848,67
858,68
3,18 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursentwicklung 09.11.2026 18:01:12

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag kräftige Zuschläge

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag kräftige Zuschläge

Heute greifen die Börsianer in New York beherzt zu.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 3,05 Prozent fester bei 27 812,79 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,01 Prozent auf 27 263,43 Punkte an der Kurstafel, nach 26 989,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 27 227,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 903,61 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 30 883,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 29 722,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 059,81 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,34 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Astera Labs (+ 14,57 Prozent auf 218,50 USD), Monolithic Power Systems (+ 13,65 Prozent auf 1 352,88 USD), Rocket Lab (+ 11,87 Prozent auf 59,37 USD), Applied Materials (+ 10,78 Prozent auf 368,57 USD) und Lumentum (+ 10,73 Prozent auf 596,40 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen NVIDIA (-5,94 Prozent auf 175,56 USD), Kraft Heinz Company (-3,81 Prozent auf 24,36 USD), PDD (-3,11 Prozent auf 80,45 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,27 Prozent auf 126,00 USD) und Thomson Reuters (-2,25 Prozent auf 110,04 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 53 885 679 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,454 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,93 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 27 839,27 3,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen