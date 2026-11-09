Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag kräftige Zuschläge

Heute greifen die Börsianer in New York beherzt zu.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 3,05 Prozent fester bei 27 812,79 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,01 Prozent auf 27 263,43 Punkte an der Kurstafel, nach 26 989,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 27 227,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 903,61 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 30 883,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 29 722,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 059,81 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,34 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Astera Labs (+ 14,57 Prozent auf 218,50 USD), Monolithic Power Systems (+ 13,65 Prozent auf 1 352,88 USD), Rocket Lab (+ 11,87 Prozent auf 59,37 USD), Applied Materials (+ 10,78 Prozent auf 368,57 USD) und Lumentum (+ 10,73 Prozent auf 596,40 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen NVIDIA (-5,94 Prozent auf 175,56 USD), Kraft Heinz Company (-3,81 Prozent auf 24,36 USD), PDD (-3,11 Prozent auf 80,45 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,27 Prozent auf 126,00 USD) und Thomson Reuters (-2,25 Prozent auf 110,04 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 53 885 679 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,454 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,93 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at