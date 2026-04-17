Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge

Der NASDAQ 100 bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.

Am Freitag gewinnt der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,91 Prozent auf 26 573,64 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,828 Prozent höher bei 26 551,16 Punkten, nach 26 333,00 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26 481,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26 579,09 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 6,00 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 24 780,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 25 529,26 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 17.04.2025, bei 18 258,09 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,43 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 579,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,73 Prozent auf 160,45 USD), PDD (+ 3,59 Prozent auf 107,43 USD), Axon Enterprise (+ 3,38) Prozent auf 406,35 USD), AppLovin (+ 3,22 Prozent auf 481,10 USD) und ASML (+ 3,20 Prozent auf 1 456,00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Netflix (-10,21 Prozent auf 96,79 USD), Diamondback Energy (-5,59 Prozent auf 176,21 USD), Exelon (-3,21 Prozent auf 46,06 USD), Baker Hughes (-2,28 Prozent auf 59,22 USD) und American Electric Power (-1,36 Prozent auf 132,73 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 574 580 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,103 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at